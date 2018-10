Borsa Italiana, Mediobanca: dividendi generosi splende segmento Star

Reply

(Teleborsa) - 100 euro investiti in Borsa italiana divengono 81, ma per i titoli STAR ben 292. E' la fotografia annuale scattata dall'Area Studi di Mediobanca: i dati si riferiscono al periodo compreso da fine 2007 ai primi mesi del 2018 (10 anni e 9 mesi). In particolare, vengono prese in analisi le 229 società quotate all’MTA di Borsa Italiana a settembre 2018 di cui 201 industriali, 23 bancarie e 5 assicurative, per un valore totale di capitalizzazione pari a 518 miliardi di euro, il 30% del PIL del nostro Paese.Nel periodo di analisi,il cui rendimento complessivo (dividendi inclusi) è stato pari al 10,5% medio annuo; 100 euro investiti a fine 2007 sono così divenuti 292 nel 2018.Ripartendo le, prevalgono le 70 società a media capitalizzazione (dalla 31esima alla 100esima per valore di Borsa) con un rendimento complessivo medio annuo del 4%, che si traduce in 153 euro finali (poco più della metà delleStar), con le Top 30 sul -2,7% (74 euro dai 100 di inizio periodo). Quanto ai, il più redditizio è l’investimento incon un rendimento medio annuo del 2,5% per 130 euro finali, esito di gran lunga migliore rispetto alle società assicurative (-3,1%, i 100 euro investiti diminuiscono a 72) e ancor più alle bancarie (-11,3%, i 28 euro finali equivalgono a una riduzione di oltre il 70% dell’importo di un decennio prima). Non trascurabile il risultato conseguito dai titoli un tempo quotati al Nuovo Mercato: 1,6%, perun montante finale pari a 118 euro.. Prendendo in considerazione i 183 titoli quotati nel periodo oggetto dell’analisi, risulta che 4 titoli su 10 hanno registrato rendimenti positivi, mentre 1 titolo su 4 è superiore ai BTP in termini di rendimento.I titoli che hanno ottenutorientrano per il 60% nel segmento STAR (che raggruppa le medie imprese con requisiti d'eccellenza). In cima alla classifica abbiamo, quotate rispettivamente su STAR e nel Nuovo Mercato, seguite da tre veterane. Dall’ottava alla decima posizione primeggiano nuovamente le STARseguite da