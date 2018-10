Debole il settore servizi per la finanza (-0,63%), scambi al ribasso per Mittel

Comparto dei servizi finanziari in Italia

EURO STOXX Financial Services

FTSE Italia Financial Services

comparto servizi per la finanza europeo

grande capitalizzazione

Azimut

Banca Mediolanum

Banca Generali

Ftse SmallCap

Mittel

Gequity

(Teleborsa) - Ilsi è mosso nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l'Ilha chiuso a quota 71.057,89, in ribasso dello 0,63% rispetto alla chiusura precedente, mentre ilsi ferma a 411,09, dopo aver esordito a 412,95.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,69%.Composto ribasso per, in flessione dell'1,57% sui valori precedenti.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,09%.Tra le azioni del, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -3,72%.A picco, che chiude gli scambi con un pessimo -2,94%.