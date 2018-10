Italia, retribuzioni contrattuali settembre stabili su mese, in salita su anno

(Teleborsa) -, evidenziando come l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie resta. Complessivamente, nei primi nove mesi del 2018 larispetto al corrispondente periodo del 2017.Con riferimento ai principali macrosettori, a settembre le retribuzioni contrattuali orarie registrano un(+1,1% nell'industria e +1,0% nei servizi privati) e delI settori che presentano gli: attività dei vigili del fuoco (+9,8%), militari-difesa (+6,4%) e forze dell’ordine (+6,1%). Lesi osservano per la metalmeccanica e i servizi di comunicazione e informazione (entrambi +0,8%) e per gli altri servizi privati (+0,2%).Per quanto riguarda i, per la parte economica(75,8% del totale) e corrispondono al 77,4% del monte retributivo osservato. Nelè stato rinnovato solo l’accordo dell’edilizia mentre altri due sono venuti a scadenza: telecomunicazioni e commercio. Complessivamente, relativi a circa 3,1 milioni di dipendenti (24,2%), invariati rispetto al mese precedente.