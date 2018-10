Leonardo, siglato accordo con cinese Kangde per nuovo velivolo a lungo raggio

Leonardo

(Teleborsa) -ha sottoscritto uncon il gruppo cinese Kangde Investment nell’ambito del programma Comac CR929 con l’obiettivo diNell’ambito del programma Leonardo valorizzerà competenze e proprietà intellettuale sviluppate sul territorio nazionale a fronte della partecipazione finanziaria da parte di Kangde per assicurarsi un ruolo primario nella futura joint venture. Denominata Kangde Marco Polo Aerostructures Jiangsu Co. Ltd. la società sarà responsabile dello sviluppo, produzione e assemblaggio di componenti in materiale composito per il velivolo CR929. Le tecnologie e le capacità produttive proprietarie di Leonardo consentiranno quindi lo sviluppo di un nuovo aero da trasporto civile a lungo raggio."La scelta di Leonardo di partecipare al programma CR929 testimonia le nostre avanzate capacità nella progettazione e produzione di grandi aerostrutture in materiale composito. Come annunciato nel nostro Piano industriale, valorizzando in particolare il nostro sito produttivo di Pomigliano D’Arco, e ad incrementare la nostra presenza in Cina, mercato dove siamo già presenti con elicotteri e sistemi del controllo del traffico aereo", ha commentatodi Leonardo.