Manovra, Di Maio contro Draghi: "Avvelena il clima"

(Teleborsa) - La bocciatura di Bruxelles sulla Manovra italiana non ha placato gli animi. In vista della scadenza del 13 novembre per presentare una nuova proposta di bilancio, c'è chi come il Commissario del Bilancio europeo, in un'intervista a Bild ha spiegato:"la richiesta della Commissione di presentare una nuova Manovra entro tre settimane è assolutamente corretta e corrisponde alle regole della stabilità, che tutti gli Stati membri dell'si sono dati. Adesso dobbiamo aspettare se il governo italiano lo accetterà".Siamo sempre in contatto" con l'Italia "a diversi livelli" ma per il momento "non abbiamo telefonate da annunciare tra il presidentee il Premier", ha sottolineato il portavoce della Commissione Ue., in Patria, non si arretra. Il ministro per gli Affari europeiieri ha spiegato. "Non c'è alcun dubbio" che i Governo rimanderà la manovra "tale e quale" a Bruxelles . Anche il vicepremiernon sembra avere dubbi. "Non ho paura del giudizio di Standard& Poor's. Abbiamo un debito privato quasi inesistente e questo crea una stabilità economica" per il Paese. Lo ha detto durante la registrazione della prima puntata di Nemo che andrà in onda su Rai 2 stasera. L'agenzia si dovrebbe pronunciare stasera sul rating sovrano dell'Italia."Secondo me siamo in un momento in cui bisogna tifaree mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente", ha spiegato, riguardo le dichiarazioni di ieri 25 ottobre del presidente BCE,i che ha lanciato l'allarme sulla Penisola, dicendo che a rischiare sono le banche, le famiglie e le imprese. "Stiamo facendo una manovra di bilancio che dà alla parte più debole", ha sottolineato il Leader dei cinque stelle. E sullo, ha precisato: "Sale perché c'è una paura verso questo Governo che è quella che porti l'Italia fuori dall'euro e dall'Europa. Non è vero, non è nel contratto di Governo. Non c'è nessuna volontà di portare l'Italia fuori dall'euro".