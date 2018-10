Piazza Affari segue la scia delle vendite in Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Stessoanche per le principali Borse europee.All'indomani dellache ha lasciato i tassi di interesse invariati, il presidente,, lancia l'allarme sull'Italia. Rischiano banche, famiglie e imprese. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. Lieve aumento dell', che sale a 1.235,8 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 66,33 dollari per barile, con un calo dell'1,49%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a 316 punti base, con un timido incremento di 6 punti base, con il rendimento dela 10 anni pari al 3,51%.sessione nera perche lascia sul parterre l'1,67%. Sotto pressioneche accusa un calo dell'1,24%. In caduta liberache affonda del 2,09%.A Milano, forte calo del(-1,55%). Profondo rosso per ilche retrocede dell'1,59%.Giornata nera atutti i titoli ad alta capitalizzazione. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -6,32%. Pesante, che segna una discesa di ben -3,65 punti percentuali. Giornata no per le banchecede il 3,41%. Sensibili perdite per, in calo del 3,33%. Resiste alle venditechedel FTSE MidCap,(+1,13%),(+1,10%) e(+0,68%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,47%. In apnea, che arretra del 4,98%. Tonfo di, che mostra una caduta del 4,72%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,45%.