Terremoto, scossa magnitudo 6,8 in Grecia con allerta tsunami

(Teleborsa) -(ora 00:54 italiana), sulla costa occidentale del Peloponneso. Il sisma, di, è stato avvertito distintamente anche in Italia, nel, e sulla costa orientale fra Puglia, Calabria, e Sicilia, fino alla Campania.L'epicentro è stato localizzato a 38 chilometri dall', a 10 km di profondità. Lo ha rilevato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ().Non sono stati rilevati per ora danni o feriti, salvo alcune frane nell'Isola di Zacinto, ma i vigili del fuoco, in via cautelativa, hanno sospeso temporaneamente l'erogazione di energia elettrica. Si è anche rilevato il crollo di un muro di una chiesa a Pirgo (Peloponneso).L'INGV ha anche diramatoper le coste italiane di categoria, che riguarda variazioni del livello dle mare fino a 1 metro. Sono coinvolte Calabria, Basilicata, Puglia e la costa ionica della Sicilia.