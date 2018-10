Wall Street chiude un'altra giornata nera

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell'1,19% sul; sulla stessa linea, loha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 2.658,69 punti. Male anche il(-2,34%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i settori(-3,55%),(-2,40%) e(-1,87%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,11%) e(+0,60%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,86%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,68 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,28%.Sensibili perdite per, in calo del 2,27%.Tra i(+5,09%),(+3,11%),(+2,49%) e(+2,34%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -18,18%.In apnea, che arretra del 10,86%.Tonfo di, che mostra una caduta dell'8,94%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,82%.