Standard and Poor's grazia l'Italia: rating confermato per ora ma outlook negativo

(Teleborsa) - L'agenzia di ratinggrazia l'Italia, almeno per ora, e prende tempo su un possibile declassamento dell'affidabilità creditizia del Paese entro un arco temporale di medio termine che comprende i prossimi 12-24 mesi. Ilè stato infattiLa decisione è arrivata ieri sera a sorpresa, giacché, dopo quella annunciata da Moody's appena una settimana fa. Un giudizio severo arrivato tempestivamente dopo l'approvazione della Manovra e del Dl fiscale., che aveva già peggiorato le previsioni sull'Italia in precedenza, ha deciso di prendere tempo almeno sino al primo trimestre del 2019, in attesa di capire come si presenterà la manovra dopo esser passata dalle forche caudine dell'iter parlamentare.Decisioni che non hanno certo impensierito il vicepremierin un tweet ha commentato "Chi aspettava Standard&Poor's per continuare a remare contro il governo oggi ha avuto una brutta sorpresa" ed ha aggiunto "Andiamo avanti! Il cambiamento sta arrivando". E l'altro vicepremierha rimarcato "Le agenzie di rating non si sono accorte della crisi mondiale? In Italia non saltano ne' banche ne' imprese".Non c'è però da stare allegri per la provvisoria conferma di un merito di credito BBB,(speculativo) o, come si suol chiamare gli strumenti così classificati,, incorporando un deterioramento delle prospettive entro i prossimi 24 mesi ed avvertendo, in qualche modo, che entro questo spazio temporale potrebbe nuovamente declassare la posizione dell'Italia.Il deterioramento delle prospettive fa riferimento essenzialmente agli effetti negativi indotti da unaed ai passi indietro fatti dall'Italia sulla traiettoria di contenimento del deficit e sulla. Tutti fattori che, secondo l'agenzia, porterebbero ad un(S&P ha anche rivisto le stime su deficit e PIL).Ciò implicherebbe una erosione della,rendendo anche, come dimostrato dall'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato Italiani (BTP e Spread). La difficoltà di rifinanziarsi sui mercati dei capitali per l'aumento dei tassi e dello Spread - spiega - indurrebbe le banche a, in particolare le PMI che non hanno la possibilità di farlo sul mercato dei capitali,. In più, le banche rappresentano anche il principale finanziatore del debito italiano. Quindi un effetto boomerang sull'economia.Su queste attese sono essenzialmente: PIL inferiore al previsto, deficit o debito più alti delle attese, deterioramento dei mercati dei capitali più forte del previsto. Ma quali sono le stime di Standard and Poor's per l'Italia?Nella nota in cui annunciava la review sul rating italiano, avvertendo che lasarà più bassa del previsto: non all'1,6% come indicato dal Ministro Tria ), all'1% nel 2020 ed allo 0,9% nel 2021. rispetto al 2,4% indicato dal governo ), al 2,5% nel 2020 ed al 2,4% nel 2021. Invariata la stime del debito al 128,5% nel 2019, al 128,3% nel 2020 ed al 128,4% nel 2021.