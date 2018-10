Alitalia, nulla di fatto su rinnovo Cassa Integrazione

(Teleborsa) - Nulla di fatto all'incontro di oggi 29 ottobre tra Alitalia e sindacati.I rappresentati della compagnia aerea e quelli sindacali si sono dati appuntamento alma non hanno rinnovato la richiesta della), in scadenza il 31 ottobre, avanzata dall'azienda.Le parti torneranno ad incontrarsi mercoledì 31 ottobre L'azienda al momento ha confermato i numeri iniziali di 1.570 dipendenti, comunque in calo rispetto a quelli interessati dalla"Il progetto di sviluppo di Alitalia è fondamentale per il Paese, ma finora l'impegno deldi coinvolgere le rappresentanze dei lavoratori in ogni sua fase, non ha trovato applicazione", ha spiegato il segretario della Uiltrasporti