Brillante il comparto del commercio in Italia (+3,02%)

settore vendite al dettaglio

EURO STOXX Retail

FTSE Italia Retail

media capitalizzazione

Marr

Unieuro

CHL

Basicnet

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa l', in lieve salita, con un guadagno di 2,95 punti.Intanto ilha guadagnato il 3,02%, dopo un inizio di giornata a 127.642,05.Tra i titoli adel comparto vendite al dettaglio, protagonista, che chiude la seduta con un rialzo del 3,39%.Tra ledi Piazza Affari, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,90%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,62% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,41%.