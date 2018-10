Di Maio: "Il 2019 sarà l'anno del cambiamento"

(Teleborsa) -. Lo ha detto il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, intervenuto oggi a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo servizio Mercitalia Fast del Gruppo FS Italiane. A proposito degliin questi giorni, Di Maio ha parlato di ", possiamo cambiare veramente l'italia. Se teniamo duro. Molti cittadini cominceranno a percepire, altri potranno andare in pensione con la. Dobbiamo tenere duro, sono dei giorni difficili perché. E non mi riferisco a poteri occulti, ma a chi non vuole dimostrare che un'altra possibilità esiste per cambiare le cose, senza tagliare diritti e servizi ai cittadini".Nel corso del suo intervento. Su quest'ultimo argomento, incalzato dai giornalisti, Di Maio ha parlato dell'(l'evento si è tenuto proprio nello scalo ferroviario del comune campano). A chi gli ha chiesto se sono previste misure per evitare che la zona sia ancora chiamata, il leader pentastellato ha risposto che "sta interessando tutta la nazione e specialmente la Terra dei fuochi. Infatti a tal proposito, perché questi depositi non è un caso che vadano a fuoco in maniera sistematica. Ci stiamo vedendo chiaro, non dobbiamo fare sconti a nessuno perché quello che sta succedendo non può essere relegato solo come serie di incidenti".