HSBC, conti in salita nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Conti in salita per. Ilha chiuso ilcon un utile ante tasse in salita del 28%, a 5,92 miliardi di dollari dai 4,6 mld dello stesso trimestre 2017. Neil'è stato pari a 16,64 milioni in salita del 12% dai 14,86 mld dello steso periodo 2017.L'del terzo trimestre risulta in aumento del 16%, a 6,193 miliardi di dollari. I ricavi dei primi nove mesi sono aumentati del 5% a 41,1 miliardi di dollari. I ricavi rettificati arrivano a 41,4 miliardi in salita del 4%."Questi sono risultati incoraggianti che dimostrano il potenziale di guadagno di. Rimaniamo impegnati a far crescere i profitti, generare valore per gli azionisti e migliorare il servizio che offriamo ai nostri clienti in tutto il mondo", ha commentato ilIl titolo festeggia in borsa e sale del 4,12%.