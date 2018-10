IBM, S&P taglia rating dopo affare Red Hat

IBM

che nella notte ha ufficializzato l'acquisizione di Red Hat,

Red Hat

(Teleborsa) -sulla compagnia informaticaleader nel settore software open source per il cloud. Si tratta di una delle maggiori acquisizioni nella storia di software, per unpari a 190 dollari per azione (premio di 70 dollari sulla chiusura di venerdì).Oltre al rating,. Secondo l'agenziadi IBM, che però potrà continuare ad(Red Hat mette a bilancio circa 3 miliardi l'anno, a fronte degli 80 di IBM). In attesa del via libera dell'Antitrust, il closing dovrebbe essere previsto per la seconda metà del 2019.Il titolo IBM avvia la seduta in negativo a Wall Street, dove perde l'1,27%.