Il comparto finanziario in Italia chiude in alto (+3,16%)

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio dell', con un guadagno di 325,59 punti, archiviando la giornata a quota 10.630,27.L'intanto guadagna 2,8 punti, dopo un incipit a quota 345,84.Tra le azioni italiane adell'indice finanziario, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,01%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 4,41%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,32%.Tra le medie imprese quotate sul, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 8,19% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,62%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 5,55%.Tra i titoli adel comparto finanziario, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 8,89%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 6,52%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 6,47%.