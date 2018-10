L'indice del settore telecomunicazioni inverte la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi (+4,43%)

comparto telecomunicazioni in Italia

EURO STOXX Telecommunications

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

Telecom Italia

Ftse MidCap

Inwit

bassa capitalizzazione

Retelit

Acotel Group

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'L'ha aperto a quota 10.293,32, in accelerazione del 4,43% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che ha terminato gli scambi 278,26, dopo che in principio di giornata era a quota 275,12.Tra ledi Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, protagonista, che chiude la seduta con un rialzo del 4,36%.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,83%.Tra i titoli adel comparto telecomunicazioni, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,53% sui valori precedenti.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,09%.