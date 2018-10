La Merkel annuncia: dal 2021 lascerò la politica

(Teleborsa) -

Angela Merkel conferma che questo sarà il suo ultimo mandato da cancelliera: "lascio anche la presidenza della Cdu. Non voglio più incarichi politici", ha dichiarato il numero uno di Berlino dopo la batosta elettorale in Assia e in Baviera.



"Come cancelliera ho la responsabilità di tutto, per quello che riesce e per quello che non riesce. E' giunto il momento di aprire un nuovo capitolo: non mi ricandiderò come presidente della Cdu, questo quarto mandato è l'ultimo come cancelliera, non mi ricandiderò al Bundestag nel 2021 e non voglio altri incarichi politici" - ha precisato. Esclusa anche una eventuale ricandidatura nel caso in cui il governo attuale cadesse.



"È chiaro che così non si può andare avanti. L'immagine del governo è inaccettabile - ha aggiunto - . E questo ha ragioni più profonde che ragioni di comunicazione".



Dopo la Baviera, è l'Assia, dunque, ad abbandonare la Grande Coalizione. I cristiano-democratici della cancelliera Merkel si attestano al 27%, perdendo 11 punti dal 2013, quando avevano ottenuto il 38,3%. La peggiore sconfitta dal 1966.