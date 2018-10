Maltempo, 7 vittime accertate. A Roma scuole chiuse anche domani

(Teleborsa) -che ha investito in queste ore l'Italia, con l'allerta rossa scattata in sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Pioggia e vento fortissimo, con raffiche fino a 100 km orari.. Nella capitale il vento ha fatto strage di alberi, che hanno causato disagi in tutta la città, danneggiando numerose auto parcheggiate, con ripercussioni sulla circolazione che al momento è molto rallentata., dove il maltempo sta causando grossi disagi. In viale Gian Galeazzo e viale Toscana due grossi alberi sono caduti per strada, danneggiando nel primo caso delle auto in sosta e nel secondo abbattendosi su alcune vetture in transito. Cinque persone sono rimaste ferite: il più grave è un ragazzo di 25 anni soccorso in codice rosso., destinati ad aumentare: in particolare, scrive il corpo su Twitter, "dalla mezzanotte alle 7 i Vigili del fuoco hanno effettuato 180 interventi in Toscana, 60 nel Lazio, 49 in Lombardia, 36 in Calabria, 35 in Campania, 33 in Veneto, 30 in Sicilia, 28 in Liguria e 14 in Friuli Venezia Giulia".