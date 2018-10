Mercitalia Fast, il trasporto merci sbarca sull'Alta Velocità

(Teleborsa) - Si chiamaed è illanciato da Polo Mercitalia, (Gruppo FS Italiane). Il servizio sarà, quando un ETR 500 trasferito da Trenitalia al Polo Mercitalia (Gruppo FS Italiane) e appositamente modificato all'interno, ogni notte dal lunedì al venerdi,, la naturale porta d’accesso logistica nel Sud del Paese a uno dei più importanti hub logistici del Nord, nel cuore dell’Emilia-Romagna.A illustrare le caratteristiche di quello che è il primo servizio al mondo "All Freight Alta Velocità/Alta Capacità" appunto nel Terminal Mercitalia di Maddaloni-Marcianise, presente il vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico,, ’Amministratore Delegato e Dg del Gruppo FS Italianee l’Ad e Dg e Direttore Generale di Mercitalia Logistics, i Sindaci di Maddaloni e Marcianise,, oltre all'Assessore al Bilancio della Regione Campania,"Con l’avvio del nuovo servizio di Mercitalia il, attuiamo un- ha detto Luigi Di Maio - Rendendo così veloce e notevolmente sicuro ed ecologico lo spostamento delle merci nel nostro paese. Sono gli atti concreti di unnei trasporti. Realizziamo in questo modo il primo passo di un progetto ampio e definito che mira a rendere il trasporto merci ad alta velocità italiano unanche nel panorama europeo. È un importante segno dche deve essere sempre più centrale nelle rotte transeuropee e che avrà importanti ricadute occupazionali".L'Ad del Gruppo FSha da parte sua sottolineato "lo sviluppo e il potenziamento del trasporto merci, insieme al trasporto delle persone con i collegamenti regionali e a lunga percorrenza, sono la. Mercitalia è già oggi il più grande player italiano nel mercato europeo del trasporto merci, con un fatturato consolidato di oltre 1 miliardo di euro all’anno e una delle più importanti flotte di locomotori e carri merci esistenti oggi in Europa. Attraverso la definizione di una, di unae di unhe accomuna e integra tutte le sue società, Mercitalia ha l’obiettivo primario didel Gruppo FS Italiane, creando un vero e proprioin grado di competere ad armi pari con i colossi stranieri del settore, togliendo nel contempo dalle strade un gran numero di Tir nell'ottica sempre più presente dello sviluppo del trasporto su ferro per la salvaguardia della salute e dell'ambiente".Sulla caratteristiche del servizio si è soffermato l'Ad e Dg di Mercitalia,. “Il nostro obiettivo è offrire una quei clienti che devono, caratteristiche sempre più richieste con il boom dell’ e-commerce. Oggi siamo l’unico operatore in grado di offrire un servizio così. Inizieremo mercoledì 7 novembre, collegando ogni notte Maddaloni-Marcianise a Bologna Interporto. In futuro,dei servizi Mercitalia Fast anche ad altri terminal collocati nelle principali città italiane toccate dal network AV/AC”.La merce viaggerà a bordo di un treno ad Alta Velocità che ha una. L’impiego dipermetterà di rendere veloci, efficienti e sicure le operazioni di carico e scarico. Questo primo servizio Mercitalia Fast alleggerirà la principale arteria autostradale italiana (Autostrada A1) di circa 9mila camion ogni anno,nell’atmosfera, rispetto al trasporto stradale.Mercitalia Fast ha recentemente