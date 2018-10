Mette il turbo il settore commodities italiano (+2,14%)

comparto materie prime dell'Italia

EURO STOXX Basic Resources

FTSE Italia Basic Resources

settore materie prime dell'Area Euro

Tenaris

small-cap

Intek

(Teleborsa) - Balza ila sorpresa, mentre mostra un andamento piatto l'Ilha aperto a quota 34.851,95 con un'impennata del 2,14% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità, invece, ilche si ferma a quota 223,31, dopo aver esordito a 223,26.Tra ledi Piazza Affari dell'indice materie prime, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,98% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,64%.