Piazza Affari in rally. Spread in forte calo

(Teleborsa) - Lo scampato downgrade da parte di Standard & Poor's e le rassicurazioni del Governo sulle banche mettono il turbo ae con ilche nella mattinata ha riconquistato quota 19.000 punti., che rimbalzano dopo le perdite di venerdì.Sul valutario l'torna sui livelli della vigilia a 1,14 dopo essersi portato, in concomitanza con l'avvio di seduta dei Listini, ai minimi di due mesi a 1,1360.Tra le commodities, l'lascia sul parterre lo 0,35% mentre il petrolio (Light Sweet Crude Oil) si attesta sui valori della vigilia a 67,53 dollari per barile., che raggiunge quota 291 punti base, con un decremento di 19 punti base. Il rendimento del BTP a 10 anni si posiziona al 3,30%. Da rilevare la forte domanda degli investitori e il calo del rendimento nell' asta di BOT di questa mattina ottima performance per, che registra un progresso dell'1,83%. Exploit di, che mostra un rialzo dell'1,90% mentreavanza dello 0,96%.Il listino milanese, che mostra un; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 21.085 punti. Effervescente il(+3,14%), come il FTSE Italia Star (3,7%).Buona la performance a Milano dei comparti(+4,26%),(+3,78%) e(+3,76%).di Milano dopo che Tria ha parlato di Istituti solidi e assicurato che il Governo è pronto a sostenere il settore in caso di problematicità. Gli acquisti si concentrano su(+5,59%) e(+5,38%) ma corrono anche(+4,93%) e(+4,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, depressa dall' incidente che ha causato la morte del Presidente del Leicester di Milano c'è invece(+9,14%), che si avvicina al prezzo dell'OPA totalitaria lanciata da Hitachi . Ottime(+8,15%),(+7,58%) e(+6,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,02%.