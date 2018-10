Ricerca: borsa Marie Curie allo studio su materiali innovativi per l'energia termica

(Teleborsa) - Realizzare materiali di alta qualità, non tossici e a basso costo utili alla raccolta di energia sprecata come calore, ovvero produrre l’energia pulita convertendo le fluttuazioni termiche in energia elettrica. È questo il tema dello studio "NanoPyroMat" che ha permesso alla ricercatrice dell'Università di Belgradodi vincere la borsa biennale Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship (MSCA IF). La ricerca sarà condotta presso i laboratoridella Casaccia in collaborazione con ildi Faenza e l'ex Università Pierre e Marie Curie di Parigi, ora Sorbonne University."Lo studio punta a sviluppare un nuovo approccio per realizzare materiali ceramici di alta qualità con proprietà piroelettriche, in grado cioè di generare una tensione temporanea quando vengono riscaldati o raffreddati", spiega la ricercatriceAmelia Montone che farà da tutor alla borsista. "Questi materiali piroelettrici potrebbero aiutare a convertire le fluttuazioni termiche in energia elettrica sfruttando sia le variazioni di temperatura ambientale naturali che, ad esempio, quelle dovute all'emissione di gas di scarico".Attualmente più del 50% dell'energia elettrica prodotta negliviene dissipata in calore, mentre in Europa viene sprecata una quantità di calore superiore a quella che servirebbe a riscaldare tutti gli edifici.Finanziata dal programma di ricerca e innovazione di Horizon 2020 della Commissione europea, lesono assegnate a ricercatori di eccellenza impegnati in proposte progettuali innovative presso istituti ospitanti di prestigio.