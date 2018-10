Seduta Euforica per il comparto chimico italiano (+1,87%), guizzo positivo per Isagro

indice del settore chimico

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna l'1,87%, dopo la chiusura di ieri a quota 17.261,38.Ilintanto guadagna lo 0,73%, dopo un inizio di seduta a quota 974,91.Tra le medie imprese quotate sul, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,47% sui valori precedenti.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,79%.Tra le azioni del, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,38%.