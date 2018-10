Seduta Euforica per il settore viaggi e intrattenimento (+3,34%), notevole balzo in avanti per Juventus

comparto viaggi e intrattenimento

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna il 3,34%, dopo la chiusura di ieri a quota 37.885,4.Ilintanto guadagna l'1,46%, dopo un inizio di seduta a quota 181,67.Tra leitaliane, ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,20%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,06%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,55%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,39%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,21%.