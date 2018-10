Seduta euforica per l'indice delle aziende sanitarie (+3,12%), corre Pierrel

comparto sanitario italiano

EURO STOXX Health Care

comparto sanitario dell'Area Euro

listino principale

Recordati

Ftse MidCap

Amplifon

Diasorin

Ftse SmallCap

Pierrel

Molmed

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna 4.430,45 punti, a quota 146.522,59.Ilintanto guadagna 7,55 punti, dopo un inizio di seduta a quota 743,08.Nel, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,45%.Tra le azioni del, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,97%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,34%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 5,10%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 4,82%.