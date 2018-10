TAP, Federpetroli chiederà risarcimento danni se gasdotto non va in porto

(Teleborsa) - FederPetroli Italia è pronta a chiedere il risarcimento danni qualora il progetto del Gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP) non andasse in porto. "E' da anni che stiamo investendo e le aziende continuano a spendere denaro per Gare ed offerte per diversi tratti del gasdotto. Non ci interessano le penali contrattuali vere o fasulle., organizzando un pool di aziende coinvolte nelle gare internazionali indette per i diversi tratti del Tap" ha dichiarato il Presidente dell'Associazione,Proprio oggi il vice Premier e Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha parlato di "opera blindata" dalle precedenti amministrazioni