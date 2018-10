Wall Street chiude la giornata in retromarcia

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,99% sul; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che archivia la giornata sotto la parità a 2.641,25 punti. In netto peggioramento il(-2,02%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,35%),(+1,07%) e(+0,86%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,88%),(-1,81%) e(-1,68%).Tra i(+1,77%),(+1,53%),(+1,48%) e(+1,40%)., invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,47%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,82%. Sessione no perche lascia sul tappeto una perdita del 2,91%. In caduta libera, che affonda del 2,45%.Al top tra i, si posizionano(+5,13%),(+3,34%),(+2,21%) e(+2,13%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute suche ha terminato le contrattazioni a -6,95%. Pesanteche segna una discesa di ben -6,39 punti percentuali. Seduta drammatica perche crolla del 6,33%. Sensibili perdite perin calo del 6,30%.