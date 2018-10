Amplifon, utile e ricavi in salita nei primi nove mesi dell'anno

Amplifon

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi del 2018 conpari a 967,6 milioni, in crescita del 7,3% a cambi correnti e del 10,4% a cambi costanti, rispetto allo stesso periodo del 2017. Crescita a due cifre per ilche su base ricorrente è pari a 65,3 milioni, in aumento del 28,1%.al netto degli oneri non ricorrenti, pari a 154,4 milioni di euro in aumento del 9,6% a cambi correnti, con un’incidenza sui ricavi pari al 16%, in miglioramento di circa 40 punti base rispetto allo stesso periodo del 2017.Il risultato operativo () al netto degli oneri non ricorrenti ammonta a 102,6 milioni di euro, con un'incidenza sui ricavi del 10,6% e in aumento del 7,7% sul periodo corrispondente del 2017.Ilè positivo di 50,8 milioni, in miglioramento del 49,5% rispetto allo stesso periodo del 2017.Per, nell'ultimo trimestre dell'esercizio 2018 la società prevede di continuare a registrare un favorevole trend di crescita, sia organica sia esterna, in tutte le aree geografiche.