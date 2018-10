Ansaldo STS, nei nove mesi salgono i ricavi mentre scende l'utile

Ansaldo STS

(Teleborsa) - Risultati a due colori per, che nei primi nove mesi del 2018 ha registrato un incremento del fatturato e una flessione dell'utile.rispetto a 915,5 milioni di euro al 30 settembre 2017., in aumento di 38,9 milioni di euro rispetto al dato di 945,0 milioni di euro dei nove mesi del 2017; l’incremento è da attribuirsi al maggior avanzamento dei progetti in Italia e nell’area Asia Pacifico solo parzialmente compensato dalla minore produzione nel Resto d’Europa e Medio Oriente., contro 84,5 milioni di euro del 30 settembre 2017; la redditività operativa (ROS) si attesta al 8,2% rispetto al 8,9% dello stesso periodo dell’anno precedente., in diminuzione di 0,5 milioni di euro rispetto ai 61,6 milioni di euro rilevati al 30 settembre 2017., in leggera riduzione rispetto al valore, sempre creditorio, di (357,5) milioni di euro registrati al 31 dicembre 2017 ed in aumento rispetto al consuntivo al 30 settembre 2017, pari a (295,7) milioni di euro.A seguito del cambiamento della chiusura dell’anno fiscale da dicembre a marzo,. Stima ricavi tra 1,68-1,78 miliardi, nuovi ordini tra 1,7-2,2 miliardi, un portafoglio ordini tra 6,45-7,05 miliardi, un ROS tra l'8-8,5% mentre la posizione finanziaria netta tra (300-380 milioni).Invariato il titolo a Piazza Affari.