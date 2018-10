Calo per il settore servizi per la finanza (-1%)

comparto dei servizi finanziari in Italia

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 71.879,17 di 724,69 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per ilche si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 412,73, dopo che in principio era 413,93.Nel, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,13% sui valori precedenti.Piccola perdita per, che scambia con un -0,63%.Tra le medie imprese quotate sul, retrocede, con un ribasso dell'1,89%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,35%.Tentenna, che cede lo 0,82%.Tra ledi Milano, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,09%.