General Electric scivola dopo i conti in rosso

multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi

(Teleborsa) - Aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,09% sui valori precedenti.Il colosso industriale statunitense ha chiuso il terzo trimestre con una perdita di 22,8 miliardi di dollari ed un eps adjusted di 0,14 dollari, inferiore alle stime del consensus. General Electric ha, inoltre, annunciato un taglio della cedola per la seconda volta quest’anno, sulla scia della trimestrale in rosso.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto allo, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,42 dollari USA con tetto rappresentato dall'area 11,31. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,02.