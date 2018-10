Giù il comparto chimico italiano (-2,30%), flessione scomposta per Isagro

indice del settore chimico

EURO STOXX Chemicals

FTSE Italia Chemicals

settore Chimico europeo

mid-cap

SOL

Aquafil

small-cap

Isagro

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per l', mentre è debole l'Ilha chiuso a 17.706,2 in diminuzione di 416 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto iltermina la seduta in calo a 978,65, dopo aver avviato la seduta a 980,6.Tra leitaliane, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,42%.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,94%.Tra ledi Milano, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,08% sui valori precedenti.