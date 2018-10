Il settore costruzioni a Milano dà qualche segnale positivo (+0,23%), notevole balzo in avanti per Cementir

indice del settore costruzioni italiano

EURO STOXX Construction & Materials

FTSE Italia Construction & Materials

comparto costruzioni europeo

listino milanese

Cementir

Carel Industries

Panariagroup

Trevi

Astaldi

(Teleborsa) - Tentennante l'che si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore dell'Ilha aperto a 26.623,86, in vantaggio dello 0,23 rispetto ai valori precedenti, mentre ilresta inchiodato a 390,43.Tra le medie imprese quotate sul, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,08% sui valori precedenti.avanza dell'1,62%.Tra ledi Piazza Affari, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,75%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,73%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,93%.