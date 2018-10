Prevalgono le vendite per il settore automotive dell'Italia (-1,13%), andamento negativo per Pininfarina

comparto italiano auto e ricambi

(Teleborsa) - Si è mosso in territorio negativo il, che è peggiore dell'Ilha chiuso a quota 186.017,56 in calo dell'1,13%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 470,21, in prossimità della chiusura di ieri.Tra i titoli del, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 3,22%.Discesa moderata per, che chiude la giornata del 30 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,51% rispetto alla seduta precedente.Tra leitaliane, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,11%.Tra ledi Milano, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,65%.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,90%.