Recordati, ricavi e redditività in aumento nei primi nove mesi del 2018

Recordati

(Teleborsa) - Positivi i risultati didei primi nove mesi dell'anno.rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi internazionali crescono del 5,4%.rispetto ai primi nove mesi del 2017, con un’incidenza sui ricavi del 37,5%.rispetto ai primi nove mesi del 2017, con un’incidenza sui ricavi del 23,5%., che evidenzia un debito netto di 462,7 milioni che si confronta con un debito netto di 381,8 milioni al 31 dicembre 2017. Nel periodo sono state acquisite azioni proprie per un esborso complessivo di 169,8 milioni e sono stati distribuiti dividendi per 87,1 milioni. Inoltre, è stata acquisita la società Natural Point S.r.l. per un valore di 75 milioni. Il patrimonio netto è pari a 988,0 milioni.(al lordo delle ritenute di legge) per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società a tale data.L’acconto sul dividendo 2018 sarà posto in pagamento a decorrere dal 21 novembre 2018 (record date 20 novembre 2018), con stacco della cedola n. 22 in data 19 novembre 2018.