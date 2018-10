Si muove in territorio negativo il settore commodities italiano (-1,06%), rosso per Tenaris

comparto materie prime dell'Italia

EURO STOXX Basic Resources

FTSE Italia Basic Resources

settore materie prime dell'Area Euro

Tenaris

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha chiuso a 34.382,55, in diminuzione di 369,28 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto iltermina gli scambi in tono negativo a 221,52, dopo aver avviato la seduta a 225,09.Tra ledi Piazza Affari dell'indice materie prime, composto ribasso per, in flessione dell'1,09% sui valori precedenti.