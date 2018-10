Al via partnership tra Bangkok Airways e Philippine Airlines

(Teleborsa) -hanno sottoscritto una partnership in codeshare per espandere le connessioni tra le Filippine e la Thailandia. L'accordo di codeshare consente ai passeggeri di Bangkok Airways di viaggiare sul volo Philippine Airlines tra Bangkok e Manila; analogamente, i passeggeri di Philippine Airlines in partenza da Manila potranno volare sui voli Bangkok Airways per Chiang Mai, tramite l'aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok.Attraverso questa partnership, i passeggeri di Bangkok Airways possono recarsi nella capitale delle Filippine, centro dell'attività economica, sociale e culturale in uno dei paesi in più rapida crescita in Asia. I passeggeri di Philippine Airlines possono godere della comodità di un facile accesso ai territori thailandesi., Presidente di Bangkok Airways, ha annunciato che sono in corso piani per espandere ulteriormente questa partnership e includere altre destinazioni che sono le porte di accesso alle spiagge e alle attrazioni culturali più famose della Thailandia. Bangkok Airways è il 15mo partner in codeshare di Philippine Airlines.