Andamento positivo per l'indice del settore alimentare italiano (+1,17%), exploit di Valsoia

Comparto alimentare a Piazza Affari

EURO STOXX Food & Beverage

FTSE Italia Food & Beverage

settore Alimentare europeo

FTSE MIB

Campari

listino milanese

Parmalat

Ftse SmallCap

Valsoia

Massimo Zanetti Beverage

Bioera

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 77.222,32 in guadagno dell'1,17%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue in tono positivo a 523,59, dopo aver avviato la seduta a 519,48.Tra i titoli del, bene, con un rialzo dell'1,20%.Tra le medie imprese quotate sul, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,56%.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,02% sui valori precedenti.Svettache segna un importante progresso del 3,14%.avanza dell'1,49%.