Confitarma, Mattioli: "Italia deve tornare a sentirsi un Paese marittimo"

(Teleborsa) - L’Italia deve tornare a sentirsi un "Paese marittimo" in virtù del peso che il settore ha sul PIL nazionale. E' quanto ribadito dal Presidente della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma),, in occasione dell'Assemblea pubblica svoltasi a Genova.Mattioli ha spiegato che "ilè una risorsa fondamentale per il Paese, che con oltre, dando". Per questo, ha aggiunto rivolgendosi al Ministro delle Infrastrutture- presente all'evento insieme al titolare agli Internie al numero uno di Confindustria- è, per accentuarne il ruolo di volano di sviluppo".Tra le istanze dell'armamento rientrano anche lache incidono sulla competitività.Un punto sul quale il presidente si è soffermato in particolar modo ha riguardato il, che quest’anno ha compiuto 20 anni. "In vent’anni, la nostrasi è rinnovata qualitativamente ed è di fatto, nonostante il periodo difficile vissuto negli ultimi dieci anni" ha sottolineato, ricordando i. "Grazie al Registro Internazionale, oggi la bandiera italiana si colloca al primo posto nel mondo per numero di marittimi italiani e comunitari occupati, pari nel 2017 a circa 38mila, oltre a 8.500 occupati a terra. E’ importante perciò continuare a, ha dichiarato.Confitarma ha poi dettoin analogia in quanto già avviene in altri Paesi e, riferendosi alla nuova, Mattioli ha spiegato che si tratta di "un’opportunità da cogliere da parte dei nostri porti per non perdere il treno della competizione globale", dal momento che ilè stato quantificato inIl Presidente Mattioli ha infine annunciato l’avvio del progetto con il quale si intende dare una voce unitaria alle componenti industriali del mare., "che si candida fin d’ora ad essere il punto di riferimento per la futura strategia marittima e logistica al servizio del Paese".