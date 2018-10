Italian Exhibition Group: il Ministro dell'Ambiente Costa inaugurerà Ecomondo e Key Energy

(Teleborsa) - Sarà iladorganizzati daallal’intero quartiere espositivo ospiterà quanto di più avanzato offrono aziende, tecnologie e saperi su economia circolare e sviluppo delle energie rinnovabili. Laavrà il suo fulcro sulche, grazie all’attuazione di normative e finanziamenti utili ad alimentarla, è ormai concetto imprescindibile dei processi industriali in tutti i Paesi più sviluppati. Focus internazionale sulla, con le eccellenze industriali e leSi rafforza quest’anno lacon unodove saranno illustrati 38 progetti finanziati dai programmi europei.(European Nutrient Event), per la prima volta in Italia dopo Basilea e Berlino, e punterà i riflettori sulla, ma anche sulle esperienze più interessanti che operano a livello europeo nella, sul tema dellae della. Altri argomenti in agenda sono:, propulsore di business per i settori strategici delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. Sarà, che nel 2017 ha visto investiti 6,7 miliardi di euro, con incrementi continui e confermati anche nel primo semestre 2018.Focus sul, dele dello, stimolati da una prospettiva di produzione di energia solare che in Italia dovrebbe triplicare al 2030 sulla spinta dei nuovi obiettivi dell’Unione Europea.