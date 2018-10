Maltempo, Coldiretti, oltre 150 milioni di danni in agricoltura

(Teleborsa) - Dopo il pesante il bilancio delle vittime causate dalche si è abbattuto sull'Italia ora non rimane che contare i danni.Solo in Liguria, tra le aeree più colpite, il Governatore dellai ha dichiarato" Non è al momento possibile calcolare i danni che potrebbero essere centinaia di milioni".il bilancio è pesante,tra ulivi secolari sradicati, coltivazioni distrutte, semine perdute, campi allagati, muri crollati, serre distrutte, stalle ed edifici rurali scoperchiati, ma anche problemi alla viabilità provocati da frane e smottamenti. E' quanto emerge dal primo bilancio stilato dalla Coldiretti che chiede nei territori colpiti di attivare subito la procedura per la verifica dei danni e la richiesta dello stato di calamità.