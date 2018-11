Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,97% sul; sulla stessa linea, loguadagna l'1,09% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 2.711,74 punti. Bene il(+2,30%); in rialzo lo(+1,27%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,39%),(+2,10%) e(+1,63%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,15%) e(-0,86%).Al top tra i(+3,83%),(+3,30%),(+2,97%) e(+2,81%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,10%.Brilla, con un forte incremento (+3,01%).Ottima performance per, che registra un progresso del 5,20%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,10%.Tra i(+7,24%),(+6,74%),(+6,26%) e(+6,16%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,33%.Su di giri(+3,99%).Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,39%.In luce, con un ampio progresso dell'1,72%.