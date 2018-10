Seduta euforica per Milano e le borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, cosi come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance dopo il buon finale di Wall Street L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,135. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,55%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,92%.In discesa lo, che retrocede a quota 302 punti base, con un decremento di 8 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,41%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,11%, in luce, con un ampio progresso dell'1,23%, exploit di, che mostra un rialzo dell'1,59%.Buona la performance dei comparti(+1,67%),(+1,50%) e(+1,33%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,45%.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+3,14%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,62%.Effervescente, con un progresso del 2,05%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,91%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su-1,47% dopo l'exploit della vigilia sui conti Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,07%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,65%, dopo l' ottima seduta di ieri (30 ottobre 2018) sulla scia della diffusione della trimestrale del FTSE MidCap,(+3,36%),(+2,47%),(+2,21%) che costruirà una quarta nave per Virgin Voyagese (+1,89%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-1,96%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,01%. Tentenna, che cede lo 0,67%.