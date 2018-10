Tokyo chiude la giornata in deciso rialzo

(Teleborsa) -dopo la chiusura positiva di New York . Riflettori puntati sulla Bank of Japan che come da attese ha lasciato invariate le proprie decisioni di politica monetaria.. Il più ampio paniere Topix è salito del 2,15% a 1.646,12 punti.Segno più per le borse cinesi, con Shanghai in aumento dell'1,12% e Shenzhen dell'1,23%.In rialzo Seoul (+0,75%), Sidney (+0,43%) e Singapore (+1,26%).Tra le altre piazze asiatiche bene Hong Kong (+1,05%), Kuala Lumpur (+0,68%), Jakarta (+0,16%), Bangkok (+0,83%), Taiwan (+2,90%) e Mumbai (+0,31%).