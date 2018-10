Wall Street in rialzo dopo Facebook aspettando Apple

Dow Jones

(Teleborsa) -Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street con gli investitori concentrati sulla stagione delle trimestrali, in pieno ritmo. I, contribuiscono all'ottimismo tra gli addetti ai lavori, che aspettanoSul fronte macro, il sondaggio ADP sugli occupati , che anticipa i più importanti dati sul mercato del lavoro in pubblicazione venerdì, ha mostrato un Accelera la crescita del costo del lavoro nel terzo trimestre, mentre calano le richieste di mutuo settimanali da parte delle famiglie americane.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno dell'1,11%; sulla stessa linea, losale dell'1,29% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 2.717,25 punti. In netto miglioramento il(+2,18%), come l'S&P 100 (1,4%).(+2,27%),(+2,13%) e(+1,98%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,64%) e(-0,94%).del Dow Jones,(+3,24%),(+3,14%),(+2,80%) e(+2,31%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,33%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+6,96%),(+6,41%),(+6,07%) e(+5,68%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,49%.