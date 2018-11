Brillano i mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, compresa Piazza Affari, che ampliano i rialzi dell'avvio. IdallaLeggera crescita dell', che sale a quota 1,138. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,68%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 64,8 dollari per barile, in calo dello 0,78%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a 295 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,36%.in luce, con un ampio progresso dello 0,83%. Bene anche, che mostra un progresso dello 0,47%, seguita da, +0,37%., ilcontinua la giornata con un +0,94%, a 19.230 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+2,35%),(+2,32%) e(+1,59%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,87%.di Milano, troviamo(+3,11%),(+2,66%),(+2,59%) e(+2,42%). Giù invece i petroliferi come, -1,65% ed, -1,17%. Per contro brilla Tenaris +2,44% grazie ai conti trimestrali Tra i(+3,93%),(+3,15%),(+3,10%) e(+3,03%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,40%.