La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,06%, a 25.380,74 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo, che termina la giornata a 2.740,37 punti. In netto miglioramento il(+1,47%), come l'S&P 100 (0,9%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,02%),(+2,23%) e(+1,72%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,53%.Tra i(+8,03%),(+2,86%),(+2,76%) e(+2,71%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,80%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,14%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,83%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,64%.Tra i(+11,96%),(+9,31%),(+8,21%) e(+7,51%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,54%.In apnea, che arretra del 3,50%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,33%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,20%.