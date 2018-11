USA, aumentano i licenziamenti a ottobre - report Challenger

(Teleborsa) - Aumentano notevolmente i licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di ottobre, per laSecondo il rapporto, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 75.644 posti di lavoro, in crescita del 36,8% rispetto a settembre (55.285). A ottobre del 2017 si erano registrati licenziamenti per 29.831 unità, ben il 153,6% in più.Da inizio anno sono stati annunciati 441.702 tagli rispetto ai 418.770 dei primi dieci mesi del 2017.