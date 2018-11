Coldiretti, Roberto Moncalvo lascia la presidenza

(Teleborsa) -lascia la presidenza nazionale delladopo cinque anni come previsto dallo Statuto.Moncalvo continuerà il suo impegno nell'Organizzazione agricola Europea che conta su 1,6 milioni di associati in Italia, dove è entrato a far parte dal 1996 nel Movimento Giovanile, con l'elezione a presidente della Coldiretti Piemonte per i prossimi 5 anni e mantiene l’impegno a livello internazionale con la carica di Vice presidente del Copa Cogeca, l’organizzazione di rappresentanza degli agricoltori e delle loro cooperative a livello europeo.In cinque anni sotto la sua guida Coldiretti ha raggiunto risultati preziosi per le campagne italiane e, più in generale, ha visto crescere il proprio prestigio e la propria forza, sulla scena pubblica nazionale ed internazionale."Quando ho iniziato il mio mandato, sapevo soltanto che i cinque anni successivi sarebbero serviti per preparare la strada a una migliore Coldiretti e a chi sarebbe venuto dopo di me, ma mai avrei immaginato che sarebbero stati così ‘straordinari’. A 33 anni sono diventato il fortunato ‘capitano’ di una formidabile squadra che è andata a cogliere una molteplicità di successi. Oggi lascio una Coldiretti più forte ed una agricoltura più autorevole nella società. Ora sono stato “chiamato” dalla mia regione, il Piemonte e ci torno con l’orgoglio e la determinazione di restituire almeno in parte quanto mi è stato donato e l’esperienza accumulata in questi anni" ha dichiarato Moncalvo. Mcon gli agricoltori provenienti dalle campagne di tutte le regioni e i movimenti dei giovani, delle donne e dei pensionati per eleggere il nuovo Presidente della Coldiretti.