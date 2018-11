Effervescente l'indice del settore telecomunicazioni (+1,55%), seduta effervescente per Retelit

comparto telecomunicazioni in Italia

EURO STOXX Telecommunications

FTSE Italia Telecommunications

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE MIB

Telecom Italia

media capitalizzazione

Inwit

Ftse SmallCap

Retelit

(Teleborsa) - Slancio per ilche non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'Ilavvia a quota 11.193,61, con un miglioramento di 171,35 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 284,95, dopo un avvio a 286,24.Tra i titoli del, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,39% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,76% sui valori precedenti.Tra le azioni del, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,49%.